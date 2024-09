Stilo. Una escursionista colta da un colpo di calore, soccorsa dal Soccorso Alpino

La donna è stata trasportata da una autovettura fino ad un punto dove, ad attenderla c'era l'ambulanza del 118

STILO – Nella giornata di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 di Catanzaro per una escursionista colta da un colpo di calore mentre percorreva un sentiero nel territorio del comune di Stilo.

Una squadra di tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria impegnata in una esercitazione in falesia a Canolo è prontamente partita per prestare soccorso. Una volta arrivati sul posto, i tecnici si sono accertati dello stato di salute della donna che è stata trasportata, successivamente, da una autovettura, fino ad un punto dove, ad attenderla c’era l’ambulanza del 118.