Stop idrico, Messina col fiato sospeso in attesa di domani. Amam: “Si lavora a ritmo serrato”

La società aggiorna sugli interventi in corso. Tutte le informazioni utili e i punti fissi nella notte

MESSINA – La città senz’acqua per lo stop idrico. Amam informa: “Si lavora secondo programma nei cantieri e il Centro operativo comunale resta attivo sino alle 24 per assistenza alla popolazione”. Popolazione che attende con un po’ di timore le giornata di sabato e domenica, per quanto riguarda le conseguenze.

Continua Amam: “Proseguono senza sosta e secondo i tempi previsti da programma gli interventi in tutti i cantieri attivati sulla condotta e in città. Il Coc sta evadendo tutte le richieste pervenute dai cittadini al numero 090-22866 e resterà attivo sino alle ore 24, per tornare in servizio alle ore 8 di sabato 20 gennaio. In nottata i cittadini potranno comunque rifornirsi presso i punti di distribuzione di acqua potabile fissi”.

Ecco i punti:

• SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

• VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi p.zza Castronovo);

• VIALE EUROPA, Pressi Ospedale Piemonte;

• VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

