"La strada è un disastro, mi vergogno a portare gli ospiti al B&B" VIDEO - Tempostretto

Raggiungere casa a volte è un’impresa, soprattutto nei giorni di pioggia, quando la strada in terra e piena di buche diventa un pantano. Federica abita a Santo Stefano Medio in via Felicia, la parte storica del villaggio, fra le sue strette viuzze. Qui ha deciso di creare anche un’attività, aprendo un B&B, ma nel tempo ha dovuto affrontare diversi disagi. L’unica via carrabile per raggiungere la struttura passa accanto all’alveo del torrente, strada in teoria non percorribile e quindi lasciata in uno stato di fatto pessimo.

Arteria che però, paradossalmente, viene percorsa dai mezzi comunali che si occupano della raccolta differenziata, essendo posizionati ai lati del torrente alcuni cassonetti. “Mi chiedo perché non possa essere sistemata e resa percorribile come ogni strada che si rispetti” ammonisce Federica “La via è percorsa giornalmente da tantissimi residenti. Purtroppo le pessime condizioni, le buche e l’assenza di illuminazione, oltre a creare dei disagi, penalizzano anche chi come me ha deciso di creare un’attività”.