Era alla guida della sua auto, indagini per capire perché ne abbia perso il controllo

Il corpo senza vita di un 55enne è stato trovato in un burrone a fianco della strada Longi – Frazzanò. Ieri sera i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, stamani i carabinieri hanno fatto la triste scoperta.

Indagini in corso per capire se l’uomo sia precipitato a causa di una manovra errata o se per un malore.