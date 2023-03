Strada Panoramica, dalla galleria Bosurgi a Faro Superiore una sola corsia fino al 24 marzo - Tempostretto

I lavori di bitumatura partiranno oggi, 13 marzo, e si protrarranno per oltre dieci giorni. Una sola corsia in entrambi i sensi di marcia e limite di velocità a 30 km/h

MESSINA – La Strada provinciale 43/bis, meglio nota come “Panoramica dello Stretto”, rischia di vivere giorni interminabili di traffico e caos. La Città metropolitana di Messina ha infatti comunicato che per lavori di bitumatura, da oggi, 13 marzo, fino al prossimo 24, si procederà a una sola corsia e con limite di velocità a 30 chilometri orari. Il tratto in questione è quello compreso tra la galleria Bosurgi, al km 2,780, fino alla rotatoria verso Faro Superiore, al 6,100.

Rischia di essere un vero e proprio dramma per gli abitanti della zona nord della città, soprattutto nelle ore di punta, come spesso già accade con entrambe le corsie utilizzabili.

