Strage di via D'Amelio: le iniziative del Comitato XIX luglio - Tempostretto

Messina- Le iniziative in programma per il 19 luglio

Ecco le iniziative del Comitato “XIX Luglio” programmate per la giornata di domani – 19 luglio 2019 – in ricordo della strage di via D’Amelio dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino ed i coraggiosi agenti della sua scorta.

Venerdi 19 Luglio ore 10:30: momento commemorativo presso l’“albero della legalità” piantato nell’aiuola antistante il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni cittadine oltre che le Autorità Accademiche.

Venerdì 19 luglio ore 12:00: una delegazione del Comitato sarà ricevuta dal Sig. Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Messina Dott. M. De Lucia. Il Comitato esprimerà la viva gratitudine della cittadinanza per le recenti notizie che riferiscono che la Procura di Messina con coraggio e abnegazione sta tentando – malgrado i 27 anni trascorsi – di fare luce su alcuni aspetti della strage di via D’Amelio in favore della verità tanto attesa dai cittadini tutti. Il Comitato donerà simbolicamente all’Ufficio una fiaccola fra quelle che ogni anno vengono accese il 19 luglio, con l’augurio e la speranza che possa illuminare il lavoro in corso.

Venerdì 19 luglio ore 16:30: appuntamento in viale Boccetta (pressi Chiesa S. Francesco all’Immacolata) per proseguire in auto alla volta di Palermo dove il Comitato parteciperà alla Fiaccolata organizzata come ogni anno da “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie sigle ideatrici della manifestazione) Alla manifestazione aderiscono 60 associazioni e 21 Comuni (tra cui Palermo, Catania e Vicenza).

Al Comitato aderiscono quest’anno, con un elenco in costante aggiornamento: Ass. Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”; Movimento “Vento dello Stretto”; Associazione Forense “Avv. Nino D’Uva”; Associazione Ambientalista “Fare Verde ONLUS”; “Rotaract Club Messina Peloro”; “Leo Club Messina Peloro”; Comitato “Rinascita San Michele”; Network “ZDA – Zona d’Arte Zona Falcata”; Associazione “Il Lanternino”.