Commissione viabilità e 5° Municipalità valutano modifiche fino a via Seminario Estivo, ma sul tavolo restano i limiti del senso unico e l'ipotesi del collegamento da via Torrente Trapani

MESSINA – Strada stretta, problemi di traffico e sosta. La commissione consiliare alla viabilità, guidata da Giuseppe Chiarella, ha fatto un sopralluogo nella parte alta di via Palermo insieme ai rappresentanti della 5° Municipalità, partendo dall’incrocio con il viale Regina Margherita e spingendosi più a monte, fino all’incrocio con via Seminario Estivo e oltre.

L’ultimo atto sul tema riguarda un’interrogazione del consigliere Dario Carbone, seguita da lettere tra uffici tecnici di Palazzo Zanca e 5° Municipalità rimaste senza esito concreto.

I limiti del senso unico e cosa succede nel tratto basso

Durante il sopralluogo è tornata attuale l’idea di istituire il senso unico a salire fino all’incrocio con via Seminario Estivo, anche per consentire il passaggio di un autobus in una zona densamente popolata dove si valuta di mantenere gli stalli occupati per abitudine data la mancanza di alternative.

Ma servono soluzioni che migliorino davvero la mobilità, altrimenti conviene mantenere la situazione attuale che, pur fra traffico e spazi stretti, conserva l’utilità del doppio senso. Il confronto con il tratto basso di via Palermo, dove vige il senso unico da piazza Muricello fino al viale Regina Margherita, mostra infatti che quel provvedimento ha alleggerito il flusso veicolare ma ha trasformato la corsia liberata in una lunga sosta in doppia fila.

I controlli della polizia municipale non possono risolvere da soli la situazione, sia perché non è possibile presidiare la zona 24 ore su 24 sia perché i posti auto regolari sono pochi. Il parcheggio di viale Giostra è relativamente vicino, ma non abbastanza da scoraggiare chi si ferma per soste brevi. Nella parte bassa una soluzione pratica potrebbe essere tracciare con nuova segnaletica stalli a spina di pesce per aumentare i posti regolari e impedire la seconda fila, visto che un’auto lasciata in doppia fila davanti a uno stallo a spina di pesce bloccherebbe il passaggio.

La strada da via Torrente Trapani

Estendere il senso unico nella parte alta rischia di non portare grandi benefici: se da un lato può ridurre qualche incrocio frontale nei punti più stretti, dall’altro può riprodurre lo stesso fenomeno delle auto in seconda fila visto nel tratto inferiore. Inoltre, togliere un senso di marcia significa scaricare traffico su altre strade che in zona non abbondano.

Il vero nodo della viabilità non è scegliere tra senso unico e doppio senso, ma fare i conti con le poche strade disponibili. Eppure un’alternativa ci sarebbe. Esiste già un tracciato che sale da via Torrente Trapani, ampio all’inizio e più stretto nella salita finale ma con spazio sufficiente per almeno un senso di marcia, che arriva in cima alla collinetta e, nel tratto oggi sterrato, si collega alla parte alta di via Palermo lungo il percorso dove passa a piedi la processione della Madonna di Trapani. Sistemare, asfaltare e mettere in sicurezza quel collegamento già esistente offrirebbe un’alternativa concreta molto più utile del senso unico.

La commissione tornerà a riunirsi sull’argomento nelle prossime settimane, con la partecipazione dell’assessore alla viabilità Francesco Caminiti e dei dirigenti dei dipartimenti competenti per arrivare a una decisione.