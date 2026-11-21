La deputata, dopo un sopralluogo con Siracusano e i cittadini, presenta un’interrogazione ai ministri di Protezione civile, Ambiente ed Economia

MESSINA – A dieci mesi dalle mareggiate di gennaio, le zone costiere messinesi attendono ancora ristori e interventi di ripristino. A denunciarlo è Stefania Marino, deputata del Partito democratico, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nei pressi del Residence “Housing Club” Santa Margherita, insieme a Domenico Siracusano, esponente messinese della Direzione Regionale del Pd e a un gruppo di cittadini.

Al centro della visita le aree costiere colpite dal maltempo negli anni precedenti e ancora in attesa di ristori, tema su cui la parlamentare era già intervenuta con un ordine del giorno, bocciato dalla maggioranza di centrodestra. Ora Marino torna alla carica con un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro dell’Economia e delle finanze.

La deputata sollecita “iniziative urgenti, anche di carattere normativo e finanziario” per assicurare, da un lato, l’effettiva e tempestiva erogazione dei ristori a cittadini e imprese del territorio messinese colpiti dagli eventi del gennaio 2026 e, dall’altro, l’avvio e il completamento degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e difesa della costa. Marino chiede inoltre “risorse finanziarie adeguate, tempi certi di realizzazione e un puntuale monitoraggio dello stato di attuazione delle opere”.

I punti principali del testo