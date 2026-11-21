La deputata, dopo un sopralluogo con Siracusano e i cittadini, presenta un’interrogazione ai ministri di Protezione civile, Ambiente ed Economia
MESSINA – A dieci mesi dalle mareggiate di gennaio, le zone costiere messinesi attendono ancora ristori e interventi di ripristino. A denunciarlo è Stefania Marino, deputata del Partito democratico, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nei pressi del Residence “Housing Club” Santa Margherita, insieme a Domenico Siracusano, esponente messinese della Direzione Regionale del Pd e a un gruppo di cittadini.
Al centro della visita le aree costiere colpite dal maltempo negli anni precedenti e ancora in attesa di ristori, tema su cui la parlamentare era già intervenuta con un ordine del giorno, bocciato dalla maggioranza di centrodestra. Ora Marino torna alla carica con un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e al Ministro dell’Economia e delle finanze.
La deputata sollecita “iniziative urgenti, anche di carattere normativo e finanziario” per assicurare, da un lato, l’effettiva e tempestiva erogazione dei ristori a cittadini e imprese del territorio messinese colpiti dagli eventi del gennaio 2026 e, dall’altro, l’avvio e il completamento degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e difesa della costa. Marino chiede inoltre “risorse finanziarie adeguate, tempi certi di realizzazione e un puntuale monitoraggio dello stato di attuazione delle opere”.
I punti principali del testo
- L’emergenza. Dal 18 gennaio 2026 eventi meteorologici eccezionali hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. Il 26 gennaio il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, stanziando una prima dotazione di 100 milioni di euro a fronte di danni stimati in centinaia di milioni.
- Il ciclone «Harry». La fascia costiera ionica della provincia di Messina è tra le aree più colpite, con danni stimati, “pare”, in oltre 700 milioni di euro tra infrastrutture distrutte, dissesto idrogeologico, perdite per agricoltura, turismo e settore balneare e interruzione dei servizi essenziali.
- Un territorio già fragile. Il Messinese era stato colpito anche dalle alluvioni di novembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025: per queste il Consiglio dei ministri, il 4 giugno 2025, aveva dichiarato lo stato di emergenza con 12,6 milioni di euro per i primi interventi.
- L’ordine del giorno bocciato. L’odg 9/2823-A/8, discusso alla Camera il 16 aprile 2026, impegnava il Governo a garantire tempi certi per la definizione dei danni, l’individuazione dei beneficiari e l’erogazione dei contributi, risorse proporzionate ai danni e interventi strutturali contro il dissesto idrogeologico. Ha ricevuto parere contrario del Governo ed è stato respinto dall’Aula.
- Il sopralluogo di metà novembre. Lungo la costa sud della città, secondo quanto constatato dall’interrogante, barriere, pennelli, tratti di lungomare e altre opere di difesa risultano ancora danneggiati e, in diversi casi, “nelle condizioni in cui erano stati lasciati dalle mareggiate”. I ristori per cittadini e imprese non risultano ancora integralmente erogati.
- Il rischio. Qualora si ripetesse una mareggiata di intensità analoga a quella di gennaio, sottolinea l’interrogazione, un litorale ancora privo delle necessarie difese non sarebbe in grado di proteggere infrastrutture e abitazioni, con “rischi gravissimi per l’incolumità delle persone e per la definitiva perdita di beni e attività economiche”.