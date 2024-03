Strisce blu a Messina, ora si può fare l’abbonamento mensile. Ecco quanto costa

Agli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali si aggiunge la possibilità di fare anche quello mensile

MESSINA – Risparmiare parcheggiando nelle strisce blu è possibile. Questo è stato il messaggio lanciato dall’Atm che ha presentato il nuovo abbonamento mensile per i parcheggi a pagamento in centro città. Il costo sarà di 92 euro al mese. La tessera si va ad affiancare ai già presenti abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali e sarà acquistabile anche online.

Il sindaco Federico Basile, presente alla conferenza stampa, ha spiegato: “Questa notizia non è una notizia, perché queste cose esistono da due anni. Noi siamo per il mezzo pubblico, lo ribadiamo. Ma oggi comunichiamo qualcosa che non è stata ben comunicata. Ad oggi, parlando di strisce blu, pago un euro l’ora. Oppure posso fare le tariffe di mezza giornata o di tutta la giornata. L’Atm dal dicembre 2022 ha lanciato tariffe trimestrali, semestrali e annuali. Così ho chiesto al presidente se fosse possibile fare un abbonamento mensile.

“Da oggi – ha aggiunto Basile – si pagherà 92 euro al mese. Per questo oggi vogliamo dire di muoversi coi mezzi pubblici, ma se per esigenze dovete spostarvi in auto e siete liberi di farlo, perché non ragionare con abbonamenti simili? Il mensile da 240 euro calcolando la tariffa oraria secca scende a 92 euro con l’abbonamento per un mese, il trimestrale da 720 a 269, il semestrale da 1.440 a 538, l’annuale da 2.880 a 942 euro. La mobilità sostenibile sono azioni concrete, questa è una di quelle. Può sembrare banale ma non lo è”. Nel report presentato da Atm con i prezzi, le cifre mostrate e lette dal sindaco sono calcolate, per analizzare il risparmio, su 24 giorni mensili, cioè 4 settimane dal lunedì al sabato. E con questo metodo col mensile sarebbe come pagare 3,8€ al giorno, con il trimestrale e il semestrale 3,7, con l’annuale 3,27″.

Al fianco di Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il quale ha ribadito come tutta l’amministrazione abbia a cuore la mobilità sostenibile: “Sono tutte azioni che convogliano nel piano complessivo. Chiaro che per ridurre le auto in centro dobbiamo proporre alternative e questa è una di quelle”.

Il presidente di Atm Pippo Campagna ha poi concluso: “In molte città fuori da Messina si paga molto di più. E ricordiamo che sono acquistabili anche online, tranquillamente e in maniera molto semplice. Quello che consigliamo noi è di muoversi sempre con tram, bus e shuttle. I giovani lo hanno già capito e anche la sera abbiamo gli shuttle pieni, l’ho visto io stesso fino a ieri sera. Poi ovviamente chi ha esigenza di spostarsi in auto sa che c’è questa possibilità. Che penso che sia ottima”. Il presidente Campagna ha parlato anche delle strutture: “Anche nel fosso di partirà con l’automazione da lunedì. Lì si applicano le tariffe che già sapete”.

