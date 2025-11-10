Studenti inglesi di Architettura in visita a Messina per progetti da esporre alla London Met

Lavoreranno su due progetti e poi torneranno a Messina

Un gruppo di studenti di architettura della London Metropolitan University School of Architecture and Design Diploma Unit04, accompagnati dal prof. Jonas Lundberg , ha visitato Messina soggiornando per sei giorni, per studiare due spazi pubblici del centro città. L’iniziativa è stata promossa dal vicesindaco Salvatore Mondello, che li ha guidati sui luoghi con l’architetto Calogero Brancatelli. Gli studenti lavoreranno sui due progetti durante l’anno accademico, a metà giugno esporranno le loro idee progettuali alla London Met e poi torneranno a Messina.

“E’ stato molto piacevole guidare questi ragazzi alla scoperta della nostra città, per promuovere l’immagine di Messina all’estero e per arricchire la nostra visione di spunti che provengono da giovani di altre latitudini. Sono esperienze formative da ambo i lati, che ci spingono ad andare avanti per fare sempre meglio. Ben vengano questi incontri, che ci fanno capire quanto sia stato fatto per la città, che anche in questa occasione è stata fortemente apprezzata, ma anche quanto ancora possiamo e dobbiamo fare, per i nostri concittadini e più in generale per la nostra bella terra, condividendo idee, progetti e opportunità”, ha dichiarato il vicesindaco Mondello.