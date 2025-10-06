Sud chiama Nord festeggia Occhiuto presidente ma si ferma allo 0,27

Il risultato non spaventa la presidente Castelli, che annuncia: "A fine mese terremo la prima Assemblea regionale di ScN in Calabria"

Sud chiama Nord esulta per la vittoria di Roberto Occhiuto come presidente della Regione Calabria. Il risultato elettorale della lista, un deludente 0.27, appare compatibile con un partito radicato nel Messinese e ormai quasi “sposato” con il centrodestra. E intanto la presidente di ScN, Laura Castelli, annuncia nuove iniziative calabresi: “Complimenti a Roberto Occhiuto, riconfermato – con un risultato netto e in crescita – presidente. Un riconoscimento del lavoro che ha fatto in questi anni per i calabresi. Insieme a Francesco Gallo, abbiamo risposto alla sua chiamata quando, a fine agosto, ci ha contattato per condividere questo progetto. Sapevamo che non sarebbe stato semplice e che il tempo era poco, ma abbiamo scelto di intraprendere un percorso di prospettiva in una regione strategica per il Sud Italia, mettendoci la faccia e presentando la nostra lista. Sarebbe stato più facile restare fermi, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo. Un grazie di cuore a tutti i nostri candidati, che in pochissimo tempo hanno dato il massimo con impegno e passione”.

Continua Castelli: “Adesso, come abbiamo più volte ricordato insieme a Cateno De Luca, inizia la nostra vera sfida. Per questo ho già annunciato che a fine mese terremo la prima Assemblea regionale di Sud chiama Nord in Calabria, per definire insieme i prossimi passi e costruire un’organizzazione stabile. Nel 2026 ci saranno importanti appuntamenti elettorali anche in Calabria, e sicuramente scenderemo in campo con ancora più forza. A me stessa voglio ricordare la cavalcata di Cateno De Luca in Sicilia, che ha portato il movimento dall’1% al 25% in appena cinque anni. Un esempio che ci ricorda che servono lavoro, sacrificio e programmazione. E a noi questo non ha mai spaventato”.

E ancora: “Il presidente Occhiuto, in più occasioni pubbliche, ha sottolineato di aspettarsi da Sud chiama Nord un contributo qualitativo: è quello che faremo da subito, mettendo a disposizione le nostre ricette e competenze. Grazie agli amici calabresi: era doveroso partire, e noi l’abbiamo fatto. Adesso, come sempre, rimbocchiamoci le maniche”.

