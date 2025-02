Matilde Siracusano: “Il Messina non può sparire, Sciotto deve riprendere il club”

Anche la sottosegretaria e deputata di Forza Italia interviene sul tema: "Sciotto eserciti la clausola per poi esplorare nuove soluzioni"

MESSINA – Anche Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, ha voluto accendere i riflettori sulla delicata situazione vissuta dal Messina calcio, con i tifosi e tutto l’ambiente in attesa di conoscere quale sarà il destino del club. Siracusano da Roma ha spiegato: “Il calcio professionistico non può sparire da Messina. Le istituzioni, amministrazione comunale in testa, si muovano a tutti i livelli per salvare l’Acr. Pietro Sciotto e la sua famiglia devono assumere decisioni responsabili, esercitando la clausola rescissoria, riprendendo la totalità delle quote della società, per poi esplorare nuove soluzioni, per il bene della città, dello sport e della collettività”.

La sottosegretaria ha concluso: “L’Acr Messina non è soltanto una società calcistica, è parte integrante di una storia, di un’identità territoriale, di una comunità. Non si possono cancellare anni di successi, di sconfitte, di sorrisi, di pianti, e di emozioni. Ciascuno di noi scenda in campo per salvare il Messina e per superare definitivamente questo delicato periodo”.