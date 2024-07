Summer Camp, coach Giannini e il centrale Diamantini: “Il mondo del calcio impari dal volley” VIDEO

A margine della conferenza stampa di presentazione del camp di pallavolo indoor e beach organizzato dalla Sicily Bvs, le impressioni del tecnico e dell'atleta su Nazionali e settori giovanili. Non è mancato il riferimento al flop degli Azzurri del calcio all'Europeo di Germania

VILLAFRANCA TIRRENA – Tra pause forzate e voglia di mantenersi attivi, i camp estivi rappresentano anche occasione di confronto e opportunità di crescita umana e agonistica, non scordando mai la necessaria dose di divertimento che deve obbligatoriamente accompagnarli.

Coach Romano Giannini, 2° allenatore di Civitanova

Coach Giannini: “A livello giovanile la Nazione che vince di più”

Ne abbiamo parlato con coach Romano Giannini, 2° allenatore della Volley Civitanova, e Enrico Diamantini, centrale di 204 cm del Cisterna Volley, entrambi in SuperLega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile.

Dal top della pallavolo europea al tempo speso per dedicarsi ai ragazzi; coach Romano Giannini è alla sua seconda esperienza qui in Sicilia. L’occasione quella del Sicily Summer Camp, organizzato la scorsa settimana tra Villafranca Tirrena e Saponara dalla Sicily Bvs del duo Mazza-Mazzulla e in cui il tecnico ha ricoperto il ruolo di coordinatore: “E’ sempre bello tornare in Sicilia. Lo scorso anno, prima esperienza ma anche la mia prima volta nell’isola. Siamo stati tutti molto bene e ci siamo divertiti con i ragazzi. Ci abbiamo preso gusto a riconfermarci e ripetere questa esperienza; mi auguro porti feedback che ci consentano di migliorarla per il futuro. La vera forza di un camp sta nel migliorarla ogni anno in tutti i suoi aspetti”.

La presenza di coach Giannini offre anche l’opportunità di stuzzicarlo sull’argomento SuperLega, torneo di portata continentale e mondiale con ancora ampi margini di crescita; il tecnico marchigiano ne è convinto: “Ci sono un altro paio di campionati al nostro livello, anche per struttura organizzativa; penso a quello polacco e giapponese dove vengono portati via atleti a cifre importanti e vengono a far spesa in Italia, sia con giocatori stranieri ma anche italiani. Uno su tutti Recine che parteciperà al campionato giapponese e Leon a quello polacco. Il nostro è sicuramente uno dei migliori e annovera oggi giocatori di altissimo livello con grandissime prospettive di miglioramento, soprattutto a livello giovanile dove siamo ancora la Nazione che vince più campionati“.

Sono giorni in cui ci si dispera per il flop della Nazionale Azzurra di calcio agli Europei di Germania, dimenticando in molti che quelle di pallavolo, sia maschile che femminile, stanno ottenendo grandissimi risultati. Sia la femminile di coach Velasco, fresca di titolo vinto a Bangkok in VNL (Volleyball Nations League), che la maschile di coach De Giorgi, hanno ottenuto il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi, non dimenticando il titolo Europeo under 22 conquistato dalle ragazze di coach Mencarelli.

“Credo che nel calcio – dichiara Giannini – ripartire vincendo i campionati giovanili, potrebbe dare quella forza in più ai campionati maggiori. Sono un tifoso di calcio anche io, ma siamo sicuramente i migliori. Le lacune e le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti , anche per un non addetto ai lavori come me. Abbiamo problematiche grosse che, negli ultimi otto anni, ci hanno lasciato fuori dai Mondiali; per fortuna, abbiamo vinto un Europeo, ma per fortuna”.

Coach Giannini punta dritto: “Emulare la pallavolo sarebbe bellissimo, ma il nostro è uno sport povero che non gode di questo un grande richiamo per i media che consentirebbero di conoscere tutte queste vittorie. Nei campionati giovanili, sia a livello maschile che femminile, abbiamo raggiunto vette importantissime che, se il nostro calcio riuscisse a imitare, tornerebbe ad essere quello di una volta, forse una delle migliori Nazioni al mondo”.

A proposito di giovani, un’esperienza come quella di un camp, quanto può servire alla crescita, umana e tecnica, dei ragazzi: “Viverlo vicino a me e agli altri ospiti è importante, oltre che nell’ambito degli allenamenti, anche negli intervalli tra una sessione e un’altra. Stare a contatto con campioni, probabilmente per loro è un’emozione che si ripeterà, in futuro, poche altre volte. Cogliere qualsiasi aspetto costituirà tesoro da portarsi dietro e valorizzare nelle loro palestre e gruppi squadra; migliorerà il loro percorso e servirà al loro campionato più alto che potranno raggiungere”.

Enrico Diamantini, centrale della Cisterna Volley

Diamantini: “Regola sul limite degli stranieri aiuta”

Anche con Enrico Diamantini ci siamo soffermati a parlare del massimo campionato italiano: “E’ sicuramente uno dei più seguiti e importanti. La maggior parte dei giocatori stranieri puntano a venire qui in Italia; penso ai brasiliani ma anche a tanti altri. Questo dipende dal fatto che il nostro campionato è conosciuto, sin dalla “generazione dei fenomeni“, come il più bello con i migliori giocatori. Si capisce che probabilmente il nostro è uno dei tornei con il livello più alto”.

Quello italiana del volley si distingue sempre, ma anche all’estero iniziano a emergere altre realtà di vertice.

“Negli anni sono cresciuti anche tanti altri campionati, come quello polacco ma anche quello giapponese. Sono campionati in cui si spinge molto con la pallavolo. E’ stata cambiata anche qualche regola e ci potranno andare più stranieri ma, al netto di queste evoluzioni, quello italiano è probabilmente il più importante. Ho sentito il pensiero di importanti giocatori brasiliani e polacchi; il loro sogno è venire a giocare in Italia. Sanno che si confronterebbero con i migliori”.

Spesso si addebita l’insuccesso delle Nazionali ai troppi stranieri dei campionati maggiori; questo avviene soprattutto nel calcio. Nella pallavolo non è così; abbiamo tanti stranieri ma le nostre Nazionali vincono sia a livello seniores che giovanile.

“Nel calcio non ci sono limiti mentre, nella nostra disciplina, ci sono regole precise. In SuperLega, nel sestetto base devono esserci tre italiani e questo implica la crescita anche la crescita dei nostri atleti. Questo limite aiuta tale crescita; probabilmente, aumentando ancora gli italiani in campo, di conseguenza ne gioverebbe la Nazionale”.

“In questo momento – prosegue Diamantini – è molto difficile migliorare. Quest’ultimo ciclo sta facendo molto bene; ha vinto un Europeo, un Mondiale ed è costituito da giovani molto forti. Si punterà l’Olimpiade insieme a Francia, Polonia, Brasile e Stati Uniti. Certamente, tornando sulla regola degli stranieri, questa ci aiuta. Ma, ad esempio, il Giappone ne aumenterà gradualmente la presenza, alzando il livello del campionato; anche la Polonia ha regola abbastanza ferree. Sono regole che aiutano il movimento giovanile”.

E sulla speranza di rientrare nel gruppo azzurro, Diamantini è molto chiaro: “Le emozioni che vissuto in Azzurro sono state belle e indescrivibili. Però, sono abbastanza realista. Sapevo che non sarei rientrato nel gruppo. Dipende molto da come va la stagione, dalle scelte degli allenatori e, quindi, sapevo bene che non sarei stato convocato. Ci speri sempre, abbastanza ovvio”.

Sul campo, il centrale della Cisterna Volley riesce a trasmettere tantissime emozioni. Adesso, prova a farlo anche in un camp: “Questa per me è la seconda edizione. Lo scorso anno è stata per me la prima volta da istruttore. Penso di poter dare una mano, qualche consiglio, non solo sul piano tecnico ma anche sul piano caratteriale. Sento la responsabilità del ruolo e mi fa molto piacere”.

