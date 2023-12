Supereroi e "Fagottino Solidale" in azione al Policlinico di Catania - Tempostretto

Doni e sorrisi per i bimbi in cura al "Rodolico - San Marco"

CATANIA – Il “Fagottino Solidale” nei “suoi” ospedali. Nei giorni scorsi è stata la volta del Policlinico Rodolico – San Marco di Catania, che ha aperto le sue porte più delicate e riservate, quelle in cui sono ricoverati i piccoli eroi nella loro battaglia più importante, ad un festoso plotone di volontari. Il merito di questo Natale diverso, va a Salvatore Pulvirenti, presidente di “Angelica la forza del sorriso”, organizzatore instancabile anche di questa iniziativa; Gabry e Manu del “Fagottino solidale” rappresentavano con i loro doni la provincia di Messina. Il gruppo era completato da Riccardo Castro, Giuseppe Catalano, Mario Forzisi e Gaetano Scordo del “Seus 118”, infine c’erano Eleonora Barbagallo, Anna Scalìa e Agata Di Stefano per la “Make a Wish”.

Le associazioni hanno distribuito doni, pandorini e regali a tutti i piccoli pazienti della Unità Oncoematologica Pediatrica del Policlinico. Tra essi, gli attesissimi supereroi con i due rappresentanti d’eccezione che hanno fatto il sold out: Superman e Spiderman, tra i bambini ricoverati, hanno riscosso uno strepitoso successo, con continue richieste di foto, abbracci, e tante parole e sorrisi di speranza e positività. Ogni piccolo eroe (loro, sì che lo sono) ha ricevuto almeno un regalo distribuito a cura degli organizzatori, frutto della generosità di decine e decine di anonimi benefattori. Aumenta così il raggio di azione del Fagottino Solidale, più che una idea dell’amministratrice Veronica, più di una presenza, ormai è una promessa mantenuta. Incrociare bisogni e necessità con la voglia di dare e donarsi sta dando i suoi frutti: le pettorine sociali arancioni, il colore dell’energia, dell’ottimismo, la gioia, la vitalità e la forza, cominciano ad essere presenti sempre più in queste realtà di apprensione ma anche di speranza, e mai come in questi periodi di festa, la loro attenzione è sempre rivolta lì dove vi è maggiormente bisogno.