Svelati i calendari della Team Volley Messina, sarà un super sabato alla Juvara il 25 ottobre

La Fipav Sicilia ha ufficializzato i calendari della prossima Serie C, maschile e femminile, per la società biancorossa esordio in casa per entrambe le prime squadre

MESSINA – Le due prime squadre della Team Volley Messina conoscono ora il loro destino. Entrambe le formazioni sono inserite nel girone B dei rispettivi campionati di Serie C e inizieranno il campionato entrambe in casa, alla palestra Juvara, sabato 25 ottobre. La formazione femminile di coach Di Mauro affronterà subito in un derby il Messina Volley alle ore 16:30, mentre la formazione maschile di coach Laganà se la vedrà dalle 19 in poi contro il Volley Misterbianco.

La prima squadra femminile incrocerà nel proprio girone Zafferana Volley, New Amando Ionica Volley, Polisportiva Nino Romano, Giardini del Volley, Randazzo Volley, Più Barcellona, Messina Volley, Formazione Milazzo, New Volley Team Torregrotta, Ssd UniMe, Futura Volley Santa Teresa di Riva.

Il campionato si articolerà in ventidue giornate tra andata e ritorno e si concluderà il 18 e 19 aprile. Tre soste previste: dal 22 dicembre al 4 gennaio, poi l’ultimo weekend di gennaio e il fine settimana di Pasqua. Dai tre gironi, con 35 squadre impegnate, ci saranno due promozioni in B2 femminile e otto retrocessioni. Le prime quattro di ogni girone accederanno ai playoff, le ultime tre dei gironi da dodici squadre e le ultime due del girone da undici squadre retrocederanno direttamente in Serie D.

Per la prima squadra maschile girone da undici squadre e quindi ci saranno da osservare due turni di riposo, previsti alla terza giornata per la Team Volley. Il campionato durerà ventidue giornate e si concluderà sempre il 18 e 19 aprile 2025. Le avversarie dei biancorossi saranno Volley Gela, Us Volley Modica, Il Gabbiano Pozzallo, Giavì Sun Eco Power, Paternò Volley, Giarre, Volley Misterbianco, Ragalna, Astra Stadium Ct e Giarratana Volley. Stesse soste anche per i ragazzi che riposeranno tra fine dicembre e inizio gennaio, poi a fine gennaio per permettere l’assegnazione della Coppa Sicilia e infine nel weekend di Pasqua (4-5 aprile). Previste due promozioni in B con le prime cinque di ogni girone che giocheranno i playoff, terminare in prima posizione sarebbe un bel vantaggio. Infine retrocessioni dirette in Serie D per le terzultime classificate di ogni girone.