Dopo le segnalazioni dei consiglieri della 6° Municipalità, l'Azienda sanitaria ha fatto un sopralluogo e chiesto interventi urgenti a Amam e Comune

Grave criticità igienico-sanitaria e ambientale. E’ una situazione riscontrata dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Messina lungo il Lago di Ganzirri, in corrispondenza dell’area interessata dai lavori di fronte all’ex bar Fanalino. I rilievi sono stati svolti in seguito alle segnalazioni presentate dai consiglieri della 6° Municipalità Maddalena Bonanno e Salvatore Scandurra.

Il sopralluogo dell’Asp e il richiamo agli enti

Nel corso degli accertamenti sul posto, i tecnici dell’Asp hanno riscontrato acque diffusamente torbide e una fuoriuscita continua di liquidi maleodoranti lungo il marciapiede. “Abbiamo trovato una grande quantità di reflui che finiscono nel lago grande in corrispondenza della zona dove sono in corso i lavori” – dice Maria Gabriella Caruso, direttrice del Dipartimento di Prevenzione e dell’Unità Siav – Servizio igiene ambienti di vita. “È stato comunicato agli enti preposti e al servizio veterinario che ha sospeso la raccolta dei frutti di mare coltivati”.

L’Asp ha indirizzato la propria comunicazione ad Amam e al dipartimento Servizi ambientali del Comune di Messina, trasmettendola per conoscenza anche all’Arpa Sicilia, alla riserva naturale orientata Capo Peloro e alla 6° Municipalità, con la richiesta di intervenire con urgenza per eliminare le criticità e tutelare la salute pubblica.

“Nel corso dell’accertamento – si legge nella nota dell’Asp – è stato riscontrato che, allo stato attuale, le acque del lago si presentano diffusamente torbide” ed è stata rilevata “una fuoriuscita copiosa e continua di acque maleodoranti da alcuni punti ubicati lungo il marciapiede prospiciente con conseguente presenza di odori nauseabondi nell’area circostante”.

La conclusione è che “le condizioni rilevate nel loro complesso configurano una situazione di grave criticità sotto il profilo igienico sanitario e ambientale suscettibile di determinare rischi per la salute pubblica e per la sicurezza dei luoghi”, quindi “si chiede con la massima urgenza” ad Amam e Comune “di disporre gli opportuni accertamenti e le necessarie verifiche tecniche e ambientali al fine di eliminare le criticità segnalate e di ripristinare le adeguate condizioni igienico sanitarie adottando ogni misura ritenuta necessaria a tutela della salute pubblica”.

L’intervento

L’Amam – secondo quanto afferma Massimo Costanzo, anche lui consigliere della VI Municipalità – avrebbe spiegato che “durante le lavorazioni è stato accidentalmente lesionato un pozzetto, con conseguente fuoriuscita, durante i i lavori in corso per la realizzazione dell’anello per la raccolta acque meteoriche. La situazione è stata immediatamente messa in sicurezza, è stata svuotata la vasca per evitare ulteriori fuoriuscite ed è stato allertato il Comune per procedere alla riparazione. La fuoriuscita è quindi cessata”.