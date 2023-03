Svincolo di Zafferia, nuovo step verso la realizzazione dell'opera - Tempostretto

L’obiettivo principale è servire il costituendo Centro commerciale (promosso dalla Itc) di 26 mila mq, con 70 mila mq destinati a parcheggi

MESSINA – Nuovo e decisivo step verso la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale a Messina. Dopo la firma della convenzione tra Autostrade siciliane, il Comune di Messina e la società lombarda Iniziative Commerciali Itc s.r.l., è stato siglato anche l’accordo che disciplina gli obblighi tra le parti relativi alla realizzazione di alcune opere pertinenti la realizzazione del nuovo svincolo. L’opera vedrà la luce in contrada Zafferia e sarà composta da tre rampe (due in uscita e una in entrata verso Palermo) che si inseriranno sulla tangenziale, tra quelle già esistenti di San Filippo e Tremestieri. Lo svincolo, che ricade nella SS114, ha l’obiettivo principale di servire il costituendo Centro commerciale (promosso dalla Itc) di 26 mila mq, con 70 mila mq destinati a parcheggi, grandi e medie superfici per la vendita, 55 esercizi di vicinato e cinque chioschi. Alla conclusione dei lavori sorgeranno anche due rotatorie tra la via Adolfo Celi e le salite per Zafferia e Larderia, un’altra in uscita dalla tangenziale e la riqualificazione della via Zafferia, con sovrappassi sul torrente.

All’incontro hanno partecipato per Autostrade Siciliane il presidente, Filippo Nasca, e il dirigente dell’area tecnica, Dario Costantino; per il Comune di Messina il sindaco, Federico Basile, l’assessore alla Mobilità, Salvatore Mondello e il direttore generale, Salvo Puccio; infine per la Itc era presente Carlo Ignazio Fantola. L’addendum siglato dalle parti definisce nel dettaglio le modalità con cui la Itc realizzerà le opere di smaltimento delle acque meteoriche e con l’impegno del Comune di Messina a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali. Si tratta di un ulteriore passo avanti per un’opera strategicamente fondamentale per lo sviluppo commerciale e urbanistico della città, che favorirà gli scambi commerciali e la circolazione nella zona sud messinese.