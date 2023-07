Svuota cantine abusivo in azione, la polizia municipale lo ferma sui Colli - Tempostretto

La sezione ambientale lo ha seguito dalla via Tommaso Cannizzaro. Una denuncia per smaltimento illecito di rifiuti

MESSINA – Attività abusiva di svuota cantine. Prima una segnalazione. Poi l’appostamento durante la fase di svuotamento di un appartamento in via Tommaso Cannizzaro. Un autocarro è stato poi seguito in moto dalla sezione ambientale della polizia municipale durante il trasporto direzione Colli SS. L’autista è stato fermato e si è provveduto al sequestro giudiziario, con segnalazione all’autorità giudiziaria per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti.

Con il comandante Stefano Blasco, e con il responsabile della Polizia specialistica e ambientale Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale della polizia municipale coordinata dagli ispettori Cosimo Petitto e Giacomo Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.