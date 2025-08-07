Swimblu sugli scudi a Cefalù nella terza tappa del Sicilia Openwater

La formazione mamertina ha riportato vari piazzamenti assoluti e di categoria nell'appuntamento in acque libere palermitano

Proseguono gli appuntamenti per il nuoto di fondo in acque libere in Sicilia, con il circuito Openwater che era di scena a Cefalù la scorsa domenica. A brillare in particolar modo la formazione mamertina della Swimblu che ha raggiunto piazzamenti nei podi assoluti sia al maschile che al femminile sia nella gara di fondo, la 5 km, che nella gara sprint, sulla distanza del miglio nautico.

Al maschile si competeva per il secondo posto vista la presenza dell’atleta della nazionale e campione del mondo ed europeo della 25 km Dario Verani che ha fatto doppietta sia nella 5 km che nel miglio. Alle sue spalle, a livello assoluto, però Antonino Cafarelli (Swimblu) ha conquistato una prestigiosa seconda piazza e nel miglio è toccato ad altri messinesi completare il podio, Angelo Cucè (Ulysse) e Ivan Molonia (UniMe). A livello assoluto femminile vittoria nella 5 km di Gaia Piccione, atleta ennese, davanti alla coppia Swimblu Giorgia Di Mario e Sofia Perdichizzi. Di Mario poi ha trionfato nella distanza breve nella gara del pomeriggio.

A livello di categoria Salvatore Calderone ed Aurelio Pandolfo, sempre Swimblu, hanno chiuso al secondo e terzo posto Juniores la 5 km, mentre Davide De Gaetano argento tra i Ragazzi sia nella 5 km che nello sprint. Ancora tra le donne nel miglio Aurora Costantino seconda tra le Seniores/Cadette e Salvatore Calderone oro tra i Juniores. Gloria anche per Francesco Arcanà terzo assoluto Master nel miglio.

Per l’Unime oltre il piazzamento di Ivan Molonia arriva anche il secondo posto Juniores di Alessandro Irrera nel miglio.

Immagine in evidenza di Annamaria Mangiacasale,

dalla pagina Facebook Sicilia Openwater