Dalle 7 alle 18 per i lavori al viadotto Ritiro

MESSINA – Sono in corso i lavori di posa delle ultime due campate del viadotto Ritiro. Per consentirli, rimane chiuso l’ingresso di Giostra, in entrambe le direzioni, dalle 7 alle 18, fino a domenica 3 marzo.

Regolarmente aperta, invece, l’uscita per chi proviene da Messina Boccetta, Centro, Sud e zona jonica.