Tanta voglia di Pooh a piazza Duomo: la parola ai fan - Tempostretto

Si può scrivere alla redazione e raccontare un precedente concerto della popolarissima band. O le emozioni legate alle loro canzoni

MESSINA – Cresce l’attesa per i Pooh a Piazza Duomo. Per l’arrivo di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli a Messina il prossimo 28 dicembre. Per l’occasione, chiediamo a lettrici e lettori di raccontare, scrivendo a info@tempostretto.it, la loro esperienza in un precedente concerto della band più popolare italiana. O di descrivere le loro emozioni e la loro passione per un gruppo che vanta quasi sessant’anni di carriera musicale. Gli scritti a nostro avviso più interessanti saranno pubblicati.

Prima la tournée internazionale e poi Messina

Il concerto ripercorrerà successi che hanno fatto la storia della musica pop italiana. Da “Pensiero” e “Tanta voglia di lei” a “Chi fermerà la musica” e “Uomini soli”, sarà una celebrazione della loro avventura artistica. “Amici per sempre live” li ha visti a San Siro, all’Olimpico, all’Arena di Verona e al Teatro antico di Taormina. Ed è stato un ritorno dopo l’ultimo tour del 2016. In questo periodo, i quattro, con i musicisti che suonano con loro, da “Alter Echo String Quartet” a “GnuQuartet”, sono impegnati in una tournée internazionale.