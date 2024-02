Taormina. Asu e alloggi pubblici, i provvedimenti della Giunta per migliorare la qualità della vita

Il sindaco: "Gli spazi comunali inutilizzati saranno trasformate in aree verdi, parcheggi pubblici e luoghi di svago"

TAORMINA – L’amministrazione comunale di Taormina ha approvato una serie di importanti iniziative mirate a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Tra le principali priorità, l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’integrazione oraria per il personale Asu (il personale dell’Assistenza sociale urbana). La Giunta ha autorizzato l’integrazione oraria in attesa che il governo nazionale permetta ai comuni in dissesto finanziario di poter stabilizzare anche in posizione sovrannumeraria. L’organo esecutivo ha dato il via libera anche all’attivazione dell’istituto della democrazia partecipata per coinvolgere attivamente i cittadini nella riqualificazione urbana. Attraverso questa iniziativa, i residenti avranno l’opportunità di condividere idee e proposte riguardanti progetti di miglioramento delle infrastrutture, degli spazi pubblici e dell’ambiente urbano nel loro quartiere.

Il bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Un’altra decisione chiave è stata l’approvazione di un bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze abitative della popolazione, offrendo soluzioni accessibili e sostenibili per chi è alla ricerca di un’abitazione stabile. Attualmente, esiste una graduatoria con soli 3 utenti, pertanto il bando rappresenta un’opportunità significativa per coloro che necessitano di alloggi a prezzi accessibili. La Giunta ha anche stabilito gli indirizzi per la valorizzazione delle aree comunali, con particolare attenzione alla riqualificazione delle aree non utilizzate. Il progetto prevede la trasformazione di spazi inutilizzati in aree verdi, parcheggi pubblici e luoghi di svago, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei residenti e a valorizzare il territorio comunale. Via libera, infine, al Pdum (Piano di utilizzazione del demanio marittimo), un documento strategico per la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine del comune. Il piano fornirà linee guida chiare per lo sviluppo di progetti che promuovano la conservazione dell’ambiente marino e la valorizzazione del litorale taorminese.

Le tematiche affrontate dall’esecutivo

In aggiunta alle misure sopra citate, la Giunta ha deliberato su ulteriori tematiche importanti quali l’approvazione delle dotazioni finanziarie del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2024-2026, la regolamentazione dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per favorire la competitività locale, la presa d’atto del Bilancio di Previsione 2024-2026 del Parco archeologico Naxos-Taormina per la valorizzazione del patrimonio archeologico. Ha altresì approvato la richiesta di attivazione dell’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate a Trappitello per migliorare i servizi ai cittadini e contrastare l’evasione fiscale.