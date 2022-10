Taormina. Bolognari: "Ecco la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - Tempostretto

L'annuncio del sindaco: "Abbiamo risposto ai dubbi della Cosfel"

TAORMINA – “Stiamo completando la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da portare in giunta e in consiglio. Dal punto di vista contabile l’ipotesi resta la stessa appena esitata sfavorevolmente dal Ministero dell’Interno. Dal punto di vista delle motivazioni e dei chiarimenti, invece, abbiamo fatto un lavoro che consenta di superare i dubbi interpretativi espressi dalla Cosfel“. L’annuncio è del sindaco di Taormina, Mario Bolognari.



I dubbi della Cosfel

Secondo il primo cittadino, sono quattro gli aspetti più rilevanti. Il primo riguarda il presunto sbilanciamento del bilancio di competenza per 18 milioni di euro. “Come avevamo già chiarito nell’incontro al Ministero – spiega Bolognari – si tratta della cassa che dobbiamo riversare alla Osl per il pagamento dei debiti pregressi per una parte (14 milioni) e della cassa vincolata perché relativa al Distretto socio-sanitario per l’altra parte (4 milioni). Sono un avanzo dell’anno precedente che mettiamo in uscita nel bilancio annuale per poterli destinare correttamente. Non incidono sui conti perché entrano ed escono da bilancio con un saldo pari a zero”.

Un secondo aspetto è il patrimonio, in particolare la scuola-convitto albergo, che il Comune di Taormina ha inserito come immobile da alienare per risanare le casse comunali. “Questa previsione – prosegue il sindaco – è stata dal Ministero intesa come azione di risanamento del bilancio, mentre in realtà essa è stata inserita per il risanamento del debito pregresso, quindi a disposizione della Osl. La contestazione del Ministero, di non aver avviato le procedure di alienazione, cade alla luce di questo chiarimento.

Sul fondo crediti di dubbia esigibilità – aggiunge il sindaco di Taormina ci è stata contestata la assenza di una dimostrazione della corretta quantificazione e abbiamo provveduto a rendere trasparente il procedimento attraverso il quale siamo arrivati a quella quantificazione”.

La capacità di riscossione dell’ente

Anche se non poteva far parte dell’ipotesi di bilancio, all’amministrazione taorminese è stata inoltre chiesta una dimostrazione di un miglioramento della capacità di riscossione da parte del comune. “Abbiamo fornito – spiega a tal proposito Bolognari – un elenco di crediti vantati dal comune per gli anni scorsi pari a circa 10 milioni di euro, frutto dell’azione di recupero della società incaricata. Anche gli anni correnti 2021 e 2022, presentano recuperi significativi. Infine, ci è stata contestata la mancata previsione dell’accantonamento dell’ indennità di fine rapporto del sindaco. Abbiamo prodotto la delibera di rinuncia del sindaco che rinuncia all’indennità di carica, il che fa cadere anche l’obbligo alla indennità di fine rapporto”.

Nei prossimi giorni saranno formalizzati gli atti per adottare l’ipotesi di bilancio in Giunta e successivamente per approvarla in consiglio comunale, prima del nuovo invio al ministero.