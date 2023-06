Taormina. "Condotta fognaria rotta a Villagonia, gravi disagi per la popolazione" - Tempostretto

Presentata una interrogazione dall'ex sindaco Bolognari: "Il 25 maggio deliberati 45mila euro, la nuova Amministrazione ha revocato quell'atto..."

TAORMINA – Il consigliere di minoranza ed ex sindaco Mario Bolognari ha indirizzato una interrogazione all’assessore ai Lavori pubblici e al presidente del Consiglio in merito ai danni che si registrerebbero alla rete fognante lungo la Statale 114 all’altezza di Villagonia con “conseguenze gravi per la popolazione”. Chiede, Bolognari, di sapere “se è vero che i cittadini abitanti della zona hanno subito ritorni di flussi nei loro servizi igienici” e “se è vero che l’area Urbanistica e Lavori pubblici, avendo effettuato un sopralluogo, ha rilevato la necessità di intervenire al fine di evitare conseguenze per la salute e la sicurezza pubblica, nonché danni patrimoniali certi e gravi all’Ente”.

Segue un passaggio delicato attraverso il quale Bolognari evidenzia che la Giunta (quella precedente da lui presieduta, ndr) il 25 maggio scorso ha stanziato 45mila e 500 euro per la riparazione del guasto ma che quell’atto deliberativo il 13 giugno (dall’attuale Amministrazione, ndr) sarebbe stato revocato “immotivatamente e in spregio alla continuità amministrativa, senza dare spiegazione alcuna”. All’assessore si chiede infine se “non ritiene di dover intervenire, e come, per eliminare il pericolo che può interessare i veicoli in transito sulla Statale 114 nonché le famiglie che hanno subìto e continuano a subire danni da questa condotta fognaria rotta”. L’ex sindaco ha chiesto risposta in Consiglio.