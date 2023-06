Taormina, il soprano Hui He nei panni di Tosca. L'opera in programma al Teatro antico - Tempostretto

Il baritono Giulio Boschetti vestirà i panni del temibile e odiato Scarpia

Taormina – Tosca, l’opera lirica di Giacomo Puccini verrà riproposta a Taormina sul palcoscenico del Teatro Antico; un’opera di passioni e di sentimenti forti, violenti; momenti musicali di livello, incorniciati dall’atmosfera unica che solo Taormina riesce a dare. Con il celeberrimo soprano Hui He nei panni di Tosca, già nota al pubblico italiano (Teatro Regio di Parma, Torre del Lago, Arena di Verona, Teatro alla Scala) e internazionale (Pechino, Hong Kong Philharmonic Orchestra), si prospetta un appuntamento importante per gli appassionati dell’Opera. Il personaggio di Cavaradossi sarà interpretato dal tenore Hector Lopez Mendoza, già diretto da Maestri quali Placido Domingo, Enrique Patrón, Alfredo Silipigni e anch’egli ben noto al pubblico internazionale (l’Opera di Cluj Napoca, Opera Nazionale di Bucarest, National Opera a Chişinău).

Il baritono Giulio Boschetti, che vanta ad oggi più di trenta ruoli principali del grande repertorio operistico e che si è esibito di fronte a Papa Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Roma in occasione del Giubileo del 2000, vestirà i panni del temibile e odiato Scarpia. Il baritono Angelo Nardinocchi rivestirà i panni del sagrestano: “Il più grande Sagrestano del dopoguerra” commenta Daniele Lombardo, il Direttore Artistico di Aiax (ente organizzatore dell’evento); dopo il debutto ha sempre cantato in tutti i maggiori Teatri italiani, affiancando tutti i più grandi interpreti come Pavarotti al Teatro San Carlo di Napoli (“Un Ballo in maschera”), Placido Domingo (”Otello”) all’Arena di Verona e Mirella Freni (“Fedora”) al Teatro dell’Opera di Roma e al Comunale di Bologna. L’appuntamento del 19 agosto.