Taormina. Interventi di messa in sicurezza al “Lumbi”, chiusi due piani del parcheggio

Saranno demoliti i gradini dalle rampe di accesso e uscita

TAORMINA – L’Azienda servizi municipalizzati (Asm) di Taormina ha annunciato una serie di misure per consentire i lavori di demolizione dei gradini delle rampe del parcheggio Lumbi. Interventi necessari per la sicurezza e la riqualificazione del parcheggio comporteranno alcune modifiche all’accesso e all’utilizzo della struttura.

A partire dal prossimo lunedì 11 marzo 2024, l’accesso ai piani -1 e -2 sarà chiuso, rendendo impossibile ai veicoli accedere a tali livelli per la sosta. A partire da sabato 16 marzo anche la rampa d’uscita dei piani -1 e -2 verrà chiusa, impedendo ai veicoli già parcheggiati su questi livelli di uscire fino alla fine dei lavori.

Asm ha cercato di mitigare i disagi offrendo soluzioni alternative agli utenti. Gli “abbonati residenti” avranno la possibilità di spostare i propri veicoli ai piani superiori entro il 16 marzo, dove sarà consentito l’accesso durante i lavori di demolizione. Inoltre, coloro che ritengono di non dover utilizzare i veicoli durante il periodo di chiusura potranno lasciarli parcheggiati negli stalli assegnati.

La direzione di Asm ha consigliato ai residenti e agli utenti del parcheggio Lumbi di spostare i propri veicoli ai piani superiori, poiché durante i lavori non sarà possibile muoverli, nemmeno in caso di emergenza. La cittadinanza è stata invitata a prendere nota di queste modifiche e ad adottare le misure necessarie per evitare disagi durante il periodo di chiusura temporanea. Asm si è impegnata a completare i lavori nel minor tempo possibile e a ripristinare la piena accessibilità del parcheggio Lumbi quanto prima.