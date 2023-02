Taormina sede della premiazione dei Campioni Siciliani dell'Aci - Tempostretto

La cerimonia il 18 febbraio al Palacongressi, una festa per premiare i protagonisti delle quattro ruote. Si assegnerà il premio "Nino Vaccarella"

TAORMINA – La Premiazione dei Campioni Siciliani di Automobilismo e Karting 2022, si terrà al Pala Congressi di Taormina alle 16:30 di sabato 18 febbraio e sarà una festa che la Delegazione Aci Sport Sicilia dedica ai propri protagonisti dello sport delle 4 ruote. Confermata la scelta della “Perla dello Jonio” e Capitale del turismo, grazie alla pronta e partecipata collaborazione del Primo Cittadino di Taormina Mario Bolognari e dell’intera Amministrazione.

Il Delegato/Fiduciario regionale Daniele Settimo ha confermato la partecipazione del Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani alla prestigiosa Cerimonia. Il Vice Presidente Onorario FIA ha sempre sottolineato il suo legame con la Sicilia ed il proprio apprezzamento verso la spiccata passione fiorente sull’isola.

Saranno assegnati i premi Aci

Sono tante le sorprese in arrivo, ma cresce l’attesa per conoscere i nomi di chi riceverà il Premio “Nino Vaccarella”, l’esclusivo trofeo lo scorso anno consegnato al Presidente ACI e al Responsabile attività GT della Ferrari Antonello Coletta. Sabato 18 febbraio sarà nuovamente Giovanni Vaccarella, figlio del mai dimenticato “Preside Volante” a consegnare il premio con il Delegato/ Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ed il Presidente ACI Angelo Sticchi Damiani.

Novità 2023 i “Caschi Sicilia” che saranno assegnati a nomi dell’isola che si sono particolarmente distinti, non solo nell’ultima stagione, in ambito nazionale ed internazionale, ma sui quali vi è ancora riserbo.

Ritireranno gli ambiti premi sul palco, tutti i migliori protagonisti delle specialità delle 4 ruote, alla presenza di personalità di spicco e di numerose autorità. Un’occasione di prestigio per celebrare al meglio la stagione 2022, iniziando idealmente il 2023 agonistico, il tutto in diretta TV e streaming.

Settimo, fiduciario regionale: “È la festa dei campioni”

“Molti ospiti illustri ci daranno l’onore della presenza ed arricchiranno la Cerimonia che dedichiamo ai nostri migliori sportivi – ha dichiarato Daniele Settimo – sottolineo la gratitudine dell’intera Delegazione e della Regione al Presidente Aci, che desidera sempre essere presente ai momenti di incontro all’insegna dei risultati ottenuti con passione e bravura. Desideriamo premiare in modo esclusivo i nostri migliori rappresentanti nello sport, per cui abbiamo istituito la consegna dei Caschi Sicilia. Troviamo una proficua interazione con il Comune di Taormina e questa ci permette di realizzare la festa dei campioni in una cornice unica. Aspettiamo tutti a condividere le soddisfazioni sportive pensando alla prossima stagione ormai prossima”.