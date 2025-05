Taormina. Via Garipoli, l’obiettivo è riaprire la strada prima dell’arrivo di Mattarella

Il presidente della Repubblica sarà a Taormina il 18 giugno. Vertice in Prefettura per fare il punto sugli interventi

TAORMINA – L’obiettivo è quello di completare i lavori di messa in sicurezza del costone che sovrasta la Via Garipoli in molto meno dei 110 giorni previsti. Gli interventi, avviati il 29 marzo scorso, procedono a buon ritmo e senza grossi intoppi. Situazione che lasciare trapelare un cauto ottimismo. Anche in prospettiva della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Taormina. Appuntamento fissato per il 18 giugno e al quale la città conta di farsi trovare al meglio anche dal punto di vista della viabilità. Il punto sugli interventi è stato effettuato in Prefettura, durante una riunione operativa convocata dalla prefetta Cosima Di Stani. Presenti il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, i rappresentanti delle autorità civili e militari, nonché gli enti coinvolti nell’operazione.

I tecnici dell’impresa esecutrice hanno relazionato sullo stato di avanzamento delle lavorazioni, illustrando le attività già svolte e quelle in programma, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e prevenzione previste in vista dell’operazione di brillamento delle cariche esplosive, che si terrà il 18 maggio, in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Prefetta e il sindaco di Taormina si ritroveranno nuovamente il 18 a Palazzo dei Giurati per un incontro operativo utile a definiregli ultimi accorgimenti tecnici in vista delle operazioni di brillamento, previste per il giorno successivo.

De Luca: “Non si sono verificate situazioni critiche”

De Luca ha fatto il punto sui lavori: “Ad oggi non ci sono state situazioni particolarmente critiche, anzi. Quello che è stato messo in campo ha consentito di attutire gli effetti della chiusura della via Garipoli. Ringrazio la Protezione Civile, la Polizia Municipale, le forze dell’ordine e il Comitato in Prefettura per l’impegno messo in campo. In un contesto delicato come questo, è stato determinante anche il provvedimento del Presidente della Regione, che in sole 48 ore ha dichiarato lo stato di emergenza”.



Secondo il primo cittadino di Taormina, questi provvedimenti “stanno consentendo di affrontare la situazione senza creare danni irreparabili”. “Noi stiamo lavorando velocemente – ha ribadito De Luca – e il nostro obiettivo è quello di aprire al più presto possibile. C’è inoltre un appuntamento all’orizzonte: il 18 giugno il presidente Mattarella sarà a Taormina e stiamo facendo tutto il possibile per arrivare anche a quella data con una situazione normalizzata”.