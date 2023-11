Taranto-Messina. Modica: "21 ore di pullman non ci hanno aiutato" - Tempostretto

Non toglie meriti agli avversari mister Modica ma sottolinea: "Senza il rinvio loro non sarebbero stati così in palla, non abbiamo letto bene alcune situazioni"

TARANTO – La doppia trasferta in pochi giorni pesa probabilmente sulla prestazione scarica del Messina. Tornato domenica sera da Crotone (dopo il pareggio per 3-3) e ripartito per Taranto martedì dopo pranzo dove ha incassato questa sera una sconfitta per 2-0. In conferenza stampa mister Giacomo Modica ha detto: “In tre giorni abbiamo assistito ad una metamorfosi inspiegabile, proprio come era accaduto con il Brindisi dopo l’ottima prova di Picerno. Faccio un po’ di fatica a leggere queste situazioni. Le 21 ore di pullman e i mancati allenamenti magari non ci hanno aiutato. Loro avevano una spinta e una gamba differenti”.

Quarta sconfitta incassata dal Messina in campionato e in tutte e quattro non ha segnato. Inoltre in cinque occasioni quest’anno è passata in svantaggio riuscendo a rimontare, trovando un pari contro il Picerno, solo in un’occasione. Si conferma una squadra che deve imporre il suo gioco.

Il commento sulla partita e sul modulo iniziale

“Non tolgo meriti all’avversario ma al di là di sistemi e moduli il problema è che siamo arrivati secondi su tutte le palle. Il Taranto ha costruito la sua vittoria nel primo tempo – ha dichiarato mister Modica – nella ripresa invece Fumagalli ha effettuato soltanto una parata. Ho cambiato formazione perché loro sono molto bravi sulle palle inattive e volevo mettere centimetri perché spesso i calci da fermo si rivelano decisivi. Senza togliere nulla a loro non siamo stati bravi a leggere alcune situazioni. Lasciare sempre solo Pacciardi su Kanoute è stato un suicidio”.

Un’ultima considerazione rivolta al mister sulla partita posticipata di settimane al quale risponde: “Se avessimo giocato allora non avremmo trovato questo Taranto così in palla. Non ho compreso perché il rinvio. Da allora giochiamo ogni tre giorni e non ci alleniamo dal 5 ottobre, dalla gara con il Catania. Questo fattore ovviamente incide, tre partite in sette giorni diventano complicate da affrontare”.

Fonte dichiarazione MessinaSportiva

