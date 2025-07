Tartaruga morta in spiaggia, spiacevole scoperta dei bagnanti a Tarantonio

L'animale potrebbe essere morto in mare. Le onde avrebbero poi trascinato il corpo fino a riva

MESSINA – Spiacevole scoperta in mattinata per i bagnanti della spiaggia di Tarantonio, a Ortoliuzzo. Alcune persone hanno notato il corpo di una grossa tartaruga morta, a pochi passi dal mare. La carcassa dell’animale potrebbe essere stata trascinata dalle onde fino alla battigia. Presenta, infatti, non poche ferite e morsi, segni che potrebbero testimoniare come la morte sia avvenuta in acqua. Allertate le autorità che dovranno rimuoverla