Team Nibali, tris di Giuseppe Giglia a Santa Ninfa nel ciclismo cross country

Inizio di stagione esaltante per il Team Nibali che ancora una volta è protagonista in gara, tra le ruote grasse, con l’esordiente di primo anno Giuseppe Giglia che “cala” il tris nella VI edizione dell’Xco Finestrelle di Santa Ninfa in provincia di Trapani. Continua dunque l’ascesa del corridore nella disciplina del fondo di mountainbike.

Per il portacolori giallo-rosso-nero si tratta della terza vittoria consecutiva dopo i successi dell’Xco Monti Rossi di Nicolosi e dell’Xco Città di Modica – Cyclo Modica; un’altra prova di grande sostanza per l’atleta del Team Nibali che sta preparando nel migliore dei modi l’esordio su strada.

Percorso composto da un circuito, da ripetere tre volte, per un totale di 9900 metri in cui il corridore del Team Nibali ha dominato la prova sin dalle prime fasi di corsa tagliando il traguardo con il tempo finale di 39’49”. A completare il podio di giornata Lorenzo Giannone (Nonsolobike) e Andrea Marotta (Gi Esse Pro Cycling).

