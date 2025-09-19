Team Volley Messina, capitan D’Amico e compagne confermate in attacco

Nel reparto schiacciatrici della prossima serie C femminile D’Amico, Lo Nostro, Savarese e Flora Frigione ancora in maglia biancorossa

MESSINA – La Team Volley Messina si prepara al campionato di Serie C femminile e riparte dalle proprie certezze. In attacco quattro atlete riconfermate rispetto alla scorsa stagione e soprattutto quattro ragazze giovani in prima squadra, in pieno stile della società biancorossa: riconferme per Carmen D’Amico, classe 1999, Erika Lo Nostro, classe 2003, Flora Frigione, classe 2004, e Sofia Savarese, classe 2007.

D’Amico in particolare incarna l’essenza della Team Volley Messina, atleta giovane (anche tecnico della società) ma molto esperta con tanti anni di Serie C alle spalle. È l’unica nata nel vecchio millennio e sarà ancora lei a guidare caratterialmente questo roster giovanissimo in quanto sarà ancora il capitano.

Queste le sue parole: “Come ogni anno apprezzo la fiducia che viene posta nei miei riguardi dalla società. Il gruppo quest’anno si è dimostrato da subito solido e compatto, lavoriamo sodo senza mollare mai. In questi mesi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Mister Di Mauro, che con impegno, passione e competenza ci sta guidando in un percorso di crescita importante. A lui va la nostra stima e la nostra gratitudine per il grande lavoro che sta svolgendo, raccogliendo il testimone della triade Donato-Laganá-Chité, al quale restiamo ugualmente riconoscenti. Siamo orgogliosi di poter contare su di lui e pronti a continuare insieme questo cammino. Le prime settimane? Ci stiamo trovando bene col nuovo mister e il suo vice Romano, abbiamo iniziato a lavorare a giugno, ora siamo in piena preparazione, la stanchezza si sente ma c’è soddisfazione. Obiettivi? Il primo obiettivo resta il bene della squadra, fare un campionato in cui ci si diverte e prenderci qualche soddisfazione in più rispetto all’anno scorso”.