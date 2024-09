Team Volley Messina, il duo tecnico Laganà-Donato: “Test proficuo verso avvio della preparazione”

L’allenamento congiunto di venerdì sera ha visto impegnate le 26 ragazze della serie D femminile, le dichiarazioni di Franco Donato

MESSINA – Il Team Volley Messina femminile ha aperto la sua stagione con l’allenamento congiunto di venerdì sera. Una trentina le atlete che sotto la direzione tecnica del duo composto da Paola Laganà e Franco Donato si sono riunite per la prima volta quest’anno.

La serata alla palestra Juvara è iniziata con il saluto del presidente Luigi Guerrera e del direttore generale Carmelo Siracusa.

“Con la presenza delle ventisei ragazze convocate in quest’occasione – commenta Franco Donato – si è dato l’avvio agli allenamenti. C’è stato tempo per fare una seduta di rilevazione e test atletici. Si è poi lavorato sui fondamentali e sulla tecnica individuale per verificare lo stato dell’arte. Da lunedì si inizierà la preparazione atletica vera e propria”.

Oltre alla presenze del presidente Guerrera e del dg Siracusa in palestra anche il preparatore atletico Daniele Chitè, il nuovo dirigente accompagnatore della squadra Fabio Bottari e Daniela Cardile, dirigente responsabile del settore giovanile.

