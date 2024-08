Team Volley Messina, allenamento congiunto per il settore maschile. Parlano i coach Caravello e Granei

Nell'ottica di ridurre il divario tra prima squadra e giovanili, il club messinese muove i primi passi verso la nuova stagione

MESSINA – Serata di allenamento congiunto per la Team Volley Messina maschile. La programmata sgambatura ha riunito il gruppo serie C e gli under 17 e 19 del settore giovanile. Un appuntamento di oltre due ore e mezza che ha coinvolto una ventina di ragazzi; un buon numero, considerando anche che, in molti, sono ancora fuori città per le vacanze.

Allenamento incentrato prevalentemente sui fondamentali e seguito con attenzione dallo staff tecnico della prima squadra di C, costituito dai coach Caravello e Triolo, e quello giovanile, che invece si è affidato ai coach Granei e Finanze.

Presenti anche i dirigenti Siracusa, Merrino e Burrascano.

Una serata di confronti e di esperimenti che, oltre a fornire importanti indicazioni ai tecnici, si è rivelata fondamentale per avviare anzitutto un piano di socializzazione tra i ragazzi attraverso un continuo confronto.

Prosegue, dunque, il percorso di qualità della Team Volley nel settore giovanile, cercando costantemente di trasmettere passione e incentivare la crescita di valori nei giovani atleti.

Prevista una serie di appuntamenti che vedranno impegnati i ragazzi attraverso progressive tape di avvicinamento ai rispettivi campionati.

Coach Caravello: “Ridurre la distanza tra prima squadra e settore giovanile”

“Stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto che ponga al centro i giovani – ha dichiarato coach Peppe Caravello – in modo tale da ridurre, pian piano, la distanza (sia tecnica che partecipativa) tra prima squadra e settore giovanile, cercando, con obiettivi e prospettive chiare, di preparare i ragazzi in maniera corretta per la loro evoluzione e per il bene del movimento pallavolistico del territorio”.

Coach Granei: “Incentivare il settore giovanile come trampolino di lancio”

A fargli eco, coach Samuele Granei: “La nostra società punta sulla continuità di un progetto che metta al centro i ragazzi del settore giovanile, con il potenziamento dello staff dirigenziale e di quello tecnico”.

“Si è deciso di creare un roster per la serie C – ha proseguito Granei – composto da quanti più atleti possibili provenienti dai nostri settori giovanili. Quest’anno parteciperemo anche ad un secondo campionato di serie per dare ai nostri ragazzi la possibilità di fare nuove esperienze ad un livello superiore e che faccia da trampolino di lancio per la prima squadra”.

“Ma è sulla base offerta da minivolley e under 13 che verrà posta la maggiore attenzione – ha concluso il tecnico – e nei prossimi giorni verranno pubblicate le date per gli Open Day. Il Team Volley Messina parteciperà inoltre agli altri campionati giovanili under 15 e under 17“.