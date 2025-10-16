Team Volley Messina, mister Laganà: “Bel gruppo, la squadra si impegna molto”

Le dichiarazioni dell’allenatore della Serie C maschile che fissa gli obiettivi e presenta il prossimo campionato dei biancorossi peloritani

MESSINA – Continua la preparazione della Serie C maschile della Team Volley Messina. Durante queste ultime settimane, con il campionato che prenderà il via il 25 ottobre in casa contro Misterbianco, anche le prime amichevoli per testare il sestetto e il lavoro fin qui portato avanti.

Mister Laganà, come sta la squadra, su cosa avete lavorato in queste settimane?

“I ragazzi da fine agosto, da quando è iniziata la preparazione, stanno andando bene. Si è creato un bel gruppo e abbiamo curato sia la parte atletica che quella fisica. Devo dire che si stanno impegnando davvero molto. Quest’anno con me, Franco (Donato, ndr) e Daniele (Chitè, ndr) nello staff tecnico ci sarà anche Massimiliano Triolo a dare una mano, sia in allenamento che nelle partite come scout. Una mano in più per questi ragazzi”.

Il gruppo che lo scorso anno si è salvato senza problemi è stato confermato, gli obiettivi restano mantenere la categoria e lanciare i giovani?

“Sicuramente l’obiettivo resta quello di lanciare dei giovani, abbiamo già un gruppo variegato con tanti giovani affiancati ad elementi di esperienza. Lavoriamo per far uscire il meglio sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista caratteriale, io dico sempre che questo è l’aspetto più difficile da esprimere. Gli obiettivi quindi restano sia quello di mantenere la categoria che di far crescere i giovani”.

Dal prossimo campionato cosa dobbiamo aspettarci?

“Ci aspettiamo un campionato in cui affronteremo ogni partita nel miglior modo possibile, studiando ogni avversario, provando a fare sempre il massimo. Prenderemo le vittorie, godendocele, e accetteremo le sconfitte, da cui impareremo”.

Immagine in evidenza di Chiara Galipò