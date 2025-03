Teatro Vittorio Emanuele. Stasera Tullio De Piscopo con “I colori della musica”

Appuntamento alle 21

Al teatro Vittorio Emaunele lo spettacolo di Tullio De Piscopo, inizialmente previsto per il 19 marzo 2025, è stato anticipato a mercoledì 5 marzo 2025, ore 21, su richiesta dell’artista per sopraggiunte esigenze organizzative del suo tour. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

Tullio De Piscopo è una leggenda vivente della musica italiana e internazionale. Il suo stile inconfondibile affonda le radici nelle sonorità della sua Napoli, nei ritmi dei vicoli e nelle voci della città, trasformandosi in una musica autentica, libera da mode e schemi.

Un maestro del ritmo tra i grandi della musica

La sua carriera è costellata di collaborazioni con giganti della musica mondiale come Astor Piazzolla, Quincy Jones, John Lewis, Gerry Mulligan, Richie Havens, Chet Baker e Don Costa. In Italia ha lasciato il segno accanto a artisti del calibro di Pino Daniele, Mina, Fabrizio De André, Franco Battiato e Severino Gazzelloni.

Dal jazz alla sperimentazione sonora

Tullio De Piscopo ha sempre esplorato nuove sonorità, collaborando con icone del jazz come Enrico Intra, Franco Cerri, il quintetto di Basso-Valdambrini, Renato Sellani e Kay Winding. Già nel 1974, il suo album “Suonando la batteria moderna” ha anticipato tendenze, venendo ancora oggi campionato in tutto il mondo.

Un innovatore senza confini

Dal 1974, De Piscopo si definisce un “Cacciatore di Suoni”, sempre alla ricerca di nuove contaminazioni. Con Pino Daniele, suo “Fratello in Blues”, ha portato la sua musica oltre i confini italiani con brani come “Stop Bajon”, entrando nella storia della Italo Disco e anticipando l’era del rap italiano.

Un riconoscimento al talento

La sua carriera lo ha consacrato come caposcuola del sound mediterraneo, ricevendo importanti premi, tra cui l’Accademia Medicea, il Leone d’Oro alla carriera, il premio 100 Eccellenze Italiane e il prestigioso Premio Tenco per i “Suoni della Canzone”.

Una serata all’insegna del ritmo, dell’energia travolgente e delle emozioni senza tempo.