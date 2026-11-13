Completato il parcheggio Europa Ovest. Potrebbe aprire a fine mese VIDEO

Rimarrà gratuito fino al 2028 come tutti gli altri parcheggi di interscambio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono agli sgoccioli i lavori per il nuovo parcheggio Europa Ovest. E’ il terzo ed ultimo parcheggio d’interscambio realizzato sul viale Europa. Quello più a monte, il più travagliato e anche il più grande.

Mancano solo gli archetti metallici laterali

Dopo vari stop al cantiere ora il completamento del parcheggio Europa Ovest è davvero vicino. L’asfalto e la segnaletica orizzontale sono stati già ultimati, mancano solo gli archetti metallici laterali e poi sarà pronto ad aprire. “Dovrebbero arrivare fra 10-15 giorni al massimo”, dice l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti. Quindi è plausibile che il parcheggio possa aprire entro la fine del mese. O comunque ad inizio dicembre.

Quasi pronto anche il parcheggio di Santa Margherita

Gli stessi archetti protettivi verranno consegnati anche nel parcheggio d’interscambio di Santa Margherita, anch’esso in fase di completamento. Quindi è verosimile che entro la fine dell’anno venga aperta alla città anche la nuova area di sosta della zona sud di Messina. Insomma il capitolo dei tanto discussi parcheggi d’interscambio potrebbe concludersi entro il 2026.

Parcheggi d’interscambio gratuiti fino al 2028

Tutti i parcheggi resteranno gratuiti, come già annunciato dal sindaco Basile, fino al 2028. Sono stati tutti dotati di un impianto di automazione che entrerà presto in funzione. Insomma le sbarre si alzeranno e si abbasseranno ad ogni ingresso e uscita dall’area di sosta ma non ci sarà ancora un ticket da pagare.

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