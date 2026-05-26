Tennis e Vela Messina, brillano i giovani: successi per Polistena e Mammoliti

Il settore giovanile del Ct Vela Messina ottiene risultati: Elia Polistena vince il titolo siciliano Under 10, Marta Mammoliti vince in doppio un torneo internazionale

Il vivaio del Ct Vela Messina continua a regalare soddisfazioni al suo presidente Tato Spatari e a tutto il panorama tennistico giovanile messinese. Nel corso del week end appena trascorso sono stati due, in particolare, i risultati prestigiosi ottenuti dalle giovani racchette peloritane.

Elia Polistena campione siciliano U10

Un dominio assoluto, coronato dal titolo più ambito a livello regionale. Sui campi del Circoletto dei Laghi, il talento Elia Polistena si è laureato campione siciliano Under 10 (classe 2016), confermando una crescita tecnica e caratteriale straordinaria. Percorso netto e senza errori del giovane tennista “velino”.

Nei quattro incontri disputati per raggiungere il titolo, Polistena ha concesso appena 5 game agli avversari, mostrando una sicurezza e una maturità tattica impressionanti per la sua età. In semifinale, Polistena ha superato Alessandro Salvo, portacolori proprio del Circoletto dei Laghi, mentre nell’atto conclusivo si è imposto con un perentorio 6-1, 6-0 su Mattia Armenia del Ct Modica. Un cammino senza esitazioni per Polistenza, seguito dal maestro Francesco Palano Quero, che gli è valso anche la prestigiosa convocazione da parte del settore tecnico nazionale della Fitp.

Mammoliti vince un doppio in Slovenia

Convocata su invito del settore tecnico nazionale, Marta Mammoliti ha partecipato al “19° Luka Koper Junior Open Under 12” di Koper (Slovenia), torneo Tennis Europe Under 12 di Categoria 1, disputato dal 17 al 24 maggio. Straordinario risultato nel torneo di doppio Under 12 insieme con Sofia Brigatti.

La coppia italiana ha conquistato il titolo battendo in finale le slovene Lina e Tia Kazic con il punteggio di 2-6 6-4 10-7.

Percorso di alto livello contro alcune delle migliori giovani tenniste europee. Nel torneo di singolare, Marta Mammoliti (seguita dal tecnico federale Pierpaolo Vidiri) si è fermata al secondo turno, eliminata dalla macedone Jovana Atanasovska al termine di una partita molto combattuta chiusa al terzo set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1.