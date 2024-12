Tenta di soffocare la moglie con un cuscino, arrestato 48enne

L'intervento dei carabinieri a Letojanni dopo la richiesta di aiuto della vittima

LETOJANNI – I Carabinieri della Stazione di Letojanni hanno arrestato un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. L’intervento dei Carabinieri è scaturito a seguito di una chiamata, effettuata al numero di pronto intervento 112, con la quale la vittima aveva segnalato atti di violenza da parte del marito, consistenti in percosse e numerosi insulti, poi culminati in un tentativo di soffocamento mediante un cuscino.



L’immediato intervento dei militari dell’Arma sul luogo dei fatti ha permesso di confermare la situazione di pericolo rappresentata dalla donna e poi documentata attraverso la raccolta di prove e testimonianze. Poco prima dell’aggressione, infatti, la donna aveva effettuato una telefonata a un conoscente che fortuitamente era rimasta aperta e aveva permesso di riscontrare tutte le fasi della violenta lite, configurando inoltre i presupposti per l’esecuzione dell’arresto in flagranza differita, previsto dalle recenti disposizioni di legge in materia di violenza di genere e che consente alle Forze di Polizia di procedere all’arresto entro 48 ore dal fatto, in presenza di una prova digitale, in questo caso una videochiamata, da cui si desuma l’autore del reato e la condotta criminosa.



L’attività investigativa posta in essere nell’immediatezza, inoltre, ha permesso di riscontrare che l’episodio in questione non aveva carattere isolato ma si inseriva in un contesto di ripetuti atti di violenza fisica, psicologica ed economica. L’arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Messina.