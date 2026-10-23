 Forte terremoto alle Eolie: scossa avvertita in tutta la provincia di Messina

Forte terremoto alle Eolie: scossa avvertita in tutta la provincia di Messina

Redazione

Forte terremoto alle Eolie: scossa avvertita in tutta la provincia di Messina

venerdì 23 Ottobre 2026 - 12:32

Magnitudo 5.5 a nord di Alicudi: è parte di uno sciame partito martedì scorso. Segnalazioni anche da Palermo, Catania ed Enna

MESSINA – Messina è stata scossa da un forte terremoto alle 12.20 di oggi, l’ultimo di uno sciame che sta interessando dallo scorso martedì l’area del Mar Tirreno e delle Isole Eolie. INGV ha diffuso i primi dati secondo cui la scossa è stata di magnitudo 5.5 a 9 km di profondità, a nord di Alicudi. Ad avvertirlo gran parte dei cittadini del territorio messinese, ma anche alcune aree di Palermo e del Catanese. Cinque minuti più tardi è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.0. Poi, tra le 12.40 e le 12.43, una terza scossa di magnitudo 3.2, e una quarta tra 3.0 e 3.5.

Precedentemente il più forte, di magnitudo 4,3 e a 24 km di profondità, è stato avvertito alle 11.51. Si tratta della scossa più forte di uno sciame che sta scuotendo l’area. Poco dopo, alle 11.56, un altro sisma di magnitudo 3.6. Oltre al terremoto delle 11.51 e ai due successivi, infatti, ce ne sono stati altri tre dalla mezzanotte in poi. Il primo, di magnitudo 3.4, alle 2.10. Il secondo di 3.9, alle ore 10.02. E il terzo, magnitudo 3.3, alle 11.04. Ma da martedì 20 ottobre gli eventi di magnitudo superiore a 3 sono 8 in totale.

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