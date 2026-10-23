Messina, sciame sismico in corso: 10 terremoti in meno di 3 ore

La scossa più forte alle 12.19, di magnitudo 5.5. Evacuate alcune scuole.

MESSINA – Dalle 2 di stanotte alle 13, l’area del Mar Tirreno a nord di Alicudi è stata interessata da una lunga serie di terremoti, gli ultimi dei quali sono stati avvertiti in tutto il nord della Sicilia. La scossa più forte è stata quella delle 12.19, di magnitudo 5.5 a 9 km di profondità. È stata questa a far evacuare diverse scuole cittadine. Attualmente non sembrano esserci stati danni a persone o cose.

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Ma prima e dopo la scossa delle 12.19, sono stati registrati altri fenomeni sismici, partiti di fatto nella tarda sera del 20 ottobre. Per “contare” soltanto quelli di oggi, il primo è stato registrato alle 2.10 (ML 3.4). Poi una lunga pausa fino alle 10.02, con un sisma di magnitudo 3.9 che ha riacceso lo sciame. Da lì quasi una escalation: magnitudo 3.3 alle 11.03, poi 4.3 alle 11.51, 3.6 alle 11.56, 2.9 alle 12.04, 5.5 alle 12.19, 4.0 alle 12.24, 3.2 alle 12.43, 3.2 alle 12.51 e 3.3 alle 12.56. Il dodicesimo, invece, è stato alle 13.08 di magnitudo 2.9.