Il sindaco Materia sul caos rifiuti: "Ecco i motivi delle difficoltà"

Una lunga conferenza stampa in cui il Sindaco di Barcellona Roberto Materia ha sostenzialemente fatto il punto della situazione con l'aiuto dei dirigenti e degli uffici preposti ma anche e soprattutto dei responsabili della ditta Dusty.

"L'appalto ha avuto difficoltà che stiamo ancora cercando di risolvere, gli uffici stanno vedendo di capire come migliorare il servizio" ha ricordato il sindaco, rivolgendo poi un appello agli operatori dell'informazione: "Invito gli organi di stampa a far uscire nelle notizie il numero verde a cui rivolgersi per gli ingombranti e le informazioni per il supporto. Se partecipate a una maggiore diffusione di notizie in tema di emergenza, beneficio tutti quanti. Si fa presente al cittadino che sul sito del Comune ci sono tutti i servizi disponibili".

Nelle specifiche dei cambiamenti poi "i punti informativi aumenteranno, stanno modificando in queste ore il sito del comune per rendere più pratica la ricerca del numero" e per il futuro prossimo "le isole ecologiche mobili avranno un cambio con un orario diverso."

Il Sindaco Materia ammette le difficoltà riscontrate con gli uffici: "La pazienza ci deve contraddistinguere tutti. Purtroppo nonostante il lavoro di 12 ore al giorno il decoro in alcune zone - Materia cita Via degli Aranci che era stata ripulita - non resiste. Cumuli di indifferenziato sono ovunque."

Facendo riferimento alle città limitrofe, come Milazzo, si riscontrano le medesime "situazioni di emergenza, qualche mese per andare a totale regime ci vorrà, bisogna vigilare e interloquire eventualmente con altre istituzioni. Stiamo vedendo di capire se in un paio di giorni riusciamo ad azzerare i cumuli. Si può migliorare diminuendo l'indifferenziata."

Il sindaco si sbilancia sulle soluzioni future che si stanno discutendo in queste ore, come le isole permanenti nei siti dove c'è più precarietà insieme al porta a porta "stiamo lavorando con i tecnici, gli uffici stanno vedendo la fattibilità."

Intanto, insieme alla ditta Dusty, il sindaco ricorda il dato positivo e incoraggiante del 21,08% di percentuale di differenziata già raccolta che corrisponde a 500 tonnellate al mese in meno di rifiuto indifferenziato conferito in discarica con un risparmio di circa 70 mila euro.

Il responsabile della ditta ha ricordato che l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno è del 50%, nel frattempo da mercoledì prossimo verrà cambiato il calendario di raccolta.

"In questi giorni gli operatori distribuiranno i nuovi calendari, sarà possibile conferire rispettando queste fasce temporali, metteremo inoltre dei cartelli informativi."