Grande partecipazione a Milazzo per la presentazione del libro su Aldo Moro

Prima volta a Milazzo per il Direttore de l'Espresso Marco Damilano che è intervenuto all'Itis Ettore Majorana per presentare il suo libro su Aldo Moro: "Un atomo di verità" edito da Feltrinelli.

L'evento voluto dalla Lute ha raccolto nell'aula magna del plesso scolastico centinaia di interessati e appassionati al "caso Moro" tuttavia è stato lo stesso Damilano a precisarci in un'intervista appena arrivato, che il libro vuole restituire dignità al personaggio politico, ricondotto per troppo tempo a "un'estetica del martirio" legato alle Brigate Rosse.

Durante la presentazione infatti non si è parlato dei 55 giorni di prigionia o dell'omicidio o di altri attentati terroristici ma di Aldo Moro come uomo e come politico, attraverso anche il racconto fotografico che è stato rappresentato sul maxi-schermo. Spazio finale anche per le domande. Damilano ci ha concesso una breve intervista e alla domanda "come vede la Sicilia di Musumeci a un anno dalle elezioni" in maniera lapidaria e gattopardesca ha risposto:

"Uguale, credo che tutti i governi del cambiamento brillino perché non fanno cambiare nulla". Damilano esprime il suo rammarico per il linguaggio politico di oggi, ricordando che ieri personaggi illustri come Aldo Moro difficilmente si sarebbero tolti la cravatta o si sarebbero mostrati in pubblico in atteggiamenti così "intimi". Quella politica fatta di gradualità, dialogo e confronti composti è venuta meno.