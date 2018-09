Milazzo, il consigliere Foti rilancia progetto per l'impianto di compostaggio

Il consigliere Antonio Foti ha presentato una nota – allegata al presente comunicato - sulla SRR, ritenuta una occasione per la valle del Mela di superare il progetto dell’inceneritore. Il consigliere, nel ricordare che il Comune di Milazzo ha redatto un documento preliminare all'avvio della progettazione - "Progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio a digestione aerobica accelerata", ritiene che “sia questo il momento affinché il Comune faccia sentire la propria voce su una questione cruciale per il territorio.

Un appello da rivolgere al Comune di Barcellona P.G., a tutti i Comuni della Valle del Mela e della fascia tirrenica. Questo territorio ha il diritto, la necessita e l'urgenza di avere una impiantistica tale da poter gestire in maniera virtuosa il ciclo dei rifiuti e, contemporaneamente, provare a ridurre i costi, allo stato attuale elevatissimi e non più sostenibili, considerato il quadro normativo Tari. È ovvio che crescendo la raccolta differenziata aumenta di conseguenza anche la domanda di impianti per conferire l'organico prodotto”.