Milazzo, rifiuti lasciati fuori dalle case: entro domattina la raccolta

A dircelo è l'Assessore al verde pubblico Damiano Maisano. Oggi il primo giorno per la ditta Super Eco che si occupa della raccolta rifiuti e del porta a porta, tuttavia sono stati riscontrati numerosi problemi proprio in conseguenza del nuovo format di raccolta in centro, San Papino su tutti.

I rifiuti hanno continuato a sostare fuori - oggi umido e carta - nonostante questi dovessere essere prelevati già alle prime luci del mattino ma così non è stato. L'Assessore fa sapere che questo tipo di disservizio costituisce una inadempienza contrattuale e sarà sanzionato. Intanto domani verranno raccolte sie le frazioni di umido che di carta che di indifferenziata. Restano dubbi però sul fatto che questa raccolta straordinaria, dopo le difficoltà di oggi, possa avvenire con le opportune distinzioni ambientali.