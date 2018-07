Milazzo, spiagge sporche anche con i cestini: i disordini della movida

Cartoni di pizza, bottiglie, plastica, vetro. Dopo il fine settimana e lontani dalle mareggiate, le spiagge si presentano così agli operatori della pulizia. Una situazione del tutto simile a quella che, più di un anno fa, aveva portato alla chiusura del Borgo di Milazzo.

Le spiagge però, quelle non si possono chiudere. E così dopo il passaggio della "marea" di ragazzi e ragazzini, nel tratto che va dalla Tonnara alla Ngonia, la situazione è quella documentata in foto. E questo nonostante l'arrivo di diverse coppie di cestini per la differenziata.

Una crisi di civiltà l'ha definita qualcuno. Mancanza di controlli per altri. Sta di fatto che il modello "movida" in spiaggia porta anche queste conseguenze. Turisti e famiglie sono avvertiti.