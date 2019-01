Al Museo di Tripi le guide turistiche si confrontano per il rilancio del brand

Un parterre molto vasto voluto fortemente dal Sindaco Michele Lemmo per rilanciare le sorti della memoria storica dell'antica civiltà abacena. Infatti, dopo una mattinata dedicata alla visita della necropoli, le guide turistiche, si sono riunite nella sala meeting del Museo Santi Furnari diretto dalla professoressa Elena Santagati, fresca di nomina, esperta di antiche civiltà all'Università di Messina.

Nel coordinamento che farà da staff per il rilancio del museo e dei beni culturali del Comune, anche il Professor Michele Recupero, storico ed esperto per gli spettacoli rievocativi e già consulente per Montalbano e Monforte. Anche Tripi avrà il suo "spettacolo storico". Questo è stato il primo momento ufficiale di lancio della nuova squadra che si occuperà di esportare fuori da Tripi, le ricchezze dell'antica civiltà abacena.

L'evento di ieri è stato voluto e promosso in partnership con l'amministrazione, dall'associazione Sicilia Tour Leaders, presieduta da Giancarlo Sotera. Presenti anche Matteo Miano (Presidente associazione regionale guide Sicilia) e Maria Angela Galia (in rappresentanza dell'associazione Accompagnatori Asat).

"Siamo felici di ospitare qui voi operatori del settore - ha detto il sindaco Lemmo - nella speranza di rivedervi per provare insieme a rilanciare questo territorio. La civiltà Abacena era ricca e forte ed ha prosperato per secoli su questi altipiani, speriamo di poter recuperare gli antichi fasti di quella grande città che fu Abakainon."