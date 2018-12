Il Vivi Don Bosco-Oreto celebra un anno sociale ricco di traguardi sportivi

Alla cena con i dirigenti, tra cui Domenico Grasso e Tonino Sottile per Giochiamo a Oreto e Ottavio Miano per il Vivi Don Bosco, anche la figura istituzionale dell'On. Antonio Catalfamo. Il Vivi Don Bosco Oreto è una società sportiva barcellonese che fonde due realtà ma che ha nella sua origine la promozione del calcio e del calcio a 5 anche tra i più giovani, con una scuola calcio che supera le 100 unità.

Una società che si è dunque posta traguardi ambiziosi e densi di risultati e che è diventata negli anni molto seguita dai cittadini anche grazie alla scuola calcio. Ieri la cena di chiusura dell'anno sociale, con tutti i dirigenti e qualche tifoso.

"Sono felice di avere portato il saluto istituzionale a questo gruppo di appassionati che portano lo sport cittadino come esempio per le nuove generazioni - ha dichiarato Catalfamo - solo così una città può crescere, trovando forme di aggregazione che mettano al centro la solidarietà e il concetto di fare squadra per vincere insieme."