Tiziana De Maria: "La Giornata per le persone con disabilità un'occasione mancata" - Tempostretto

L'amarezza della garante: "Eventi sportivi spostati al Palarescifina senza avvertire le associazioni". La lettera aperta

MESSINA – La garante per la persona con disabilità, Tiziana De Maria, non è soddisfatta di come si sono svolti gli eventi legati alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, indetta dall’Onu e celebrata anche in città. No, le cose a Messina non sono andate come si aspettava, con la giornata clou, quella di sabato scorso, da lei definita “un grande flop”. Tiziana De Maria ha così scritto una lettera aperta, raccontando quanto successo e augurandosi che avvenga un confronto con le istituzioni in modo da individuare le ragioni di un’occasione mancata.

La lettera aperta: “Persone con disabilità ancora invisibili”

Scrive De Maria: “Grande flop della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, indetta dall’Onu per promuoverne il benessere e il diritto di vivere sulla base di uguaglianza con gli altri, che viene spesso negato da barriere fisiche e culturali che ne limitano la libertà. Dietro proposta della sottoscritta, quest’anno per la prima volta a Messina il Comune, l’Università e la Caritas hanno stilato un programma di attività condivise. Come da programma i ragazzi e le associazioni del coordinamento Caritas, al termine di una passeggiata simbolica da piazza Cairoli a piazza Duomo, avrebbero dovuto provare gli sport Paraolimpici”.

Aggiunge la garante: “Peccato che il giorno prima si sia deciso di allestire gli stand per gli sport Paraolimpici al Palarescifina, dimenticando di avvertire le associazioni. Non è venuto in mente a nessuno che si sarebbero mosse persone con gravi disabilità e i cambi di programma e gli spostamenti non sono facili da gestire e, soprattutto, devono essere coordinati. È ancora più assurdo che nessuna autorità fosse presente alla passeggiata, all’infuori della sottoscritta Garante della persona in condizioni di disabilità del Comune di Messina, e della professoressa Fiammetta Conforto, delegata del rettore alla disabilità per UniMe”.

“Che peccato! E che tristezza! Ancora una volta le persone con disabilità sono risultate l’esercito degli invisibili in questa città, invisibili persino alle istituzioni! Arrivati al Duomo, dopo la gincana nel percorso da piazza Cairoli pieno di scivoli non a norma, di “non percorsi”, dove per l’attraversamento da un lato c’era lo scivolo e dall’altro no, era impensabile che con pochi mezzi e i volontari a disposizione i ragazzi con disabilità potessero recarsi al Palarescifina a San Filippo. Forse se il Comune, avendo modificato il programma, avesse messo a disposizione mezzi e personale della Messina Social City (che era coinvolta nell’evento), la cosa si sarebbe potuta fare”.

Ora mi aspetto e chiedo con forza che tutti i soggetti presenti alla conferenza stampa, in cui si è promossa l’iniziativa per il 3 dicembre, siedano a un tavolo con i ragazzi con disabilità e si analizzino le ragioni di questo fallimento nell’organizzazione e se c’è da chiedere scusa, qualcuno è il momento che lo faccia. A margine della questione la sottoscritta poi è andata al Palarescifina e non c’era nessuno: vuoto! Gli stessi atleti, lo staff lì presente, erano delusi e alcuni si chiedevano perché si sia organizzata questa cosa assurda: a chi sarà servita?”.

Articoli correlati