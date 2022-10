Top Spin Messina, al Palarescifina la doppia sfida contro il Ttc Sokah Hoboken - Tempostretto

Andata e ritorno del terzo turno di Europe Cup verranno disputate a Messina il 15 e 16 novembre

MESSINA – La sfida valida per il terzo turno di Europe Cup tra Top Spin Messina EuCI e Ttc Sokah Hoboken si giocherà interamente al Palarescifina. Dopo il sorteggio dell’European Table Tennis Union, che ha aperto la fase ad eliminazione diretta dell’importante competizione continentale, le società si sono già accordate. I belgi saranno a Messina il 15 e il 16 novembre, andata e ritorno si disputeranno al Palarescifina.

Matteo Mutti (nell’immagine in evidenza), Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, dopo essersi qualificati da secondi del gruppo A che si è giocato la scorsa settimana in riva allo Stretto, sfideranno i belgi passati come primi nel gruppo D. Curiosa la scelta di giocare entrambe le sfide in Italia ma la decisione è arrivata a seguito degli accordi intercorsi tra le due società, accogliendo la proposta avanzata proprio dal Ttc Sokah Hoboken, entrambe le gare (andata e ritorno) verranno disputate con inizio fissato alle ore 18.

La formazione del Ttc Sokah Hoboken schiererà Quentin Robinot, Mathieu De Saintilan e Benjamin Brossier più Luk Mertens. I belgi hanno ottenuto tre vittorie su tre nel gruppo D della seconda fase di Europe Cup, battendo Pte Peac Kalo-Meh, Gdcs Juncal e Tesla Batteries Havirov. Chi prevarrà nel doppio confronto troverà sulla sua strada, nei quarti di finale, la seconda classificata del gruppo B di Champions League che retrocederà nella Europe Cup.

